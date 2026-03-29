Batman'da SUV tipi araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Batman'da SUV tipi araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



B.C. yönetimindeki 34 BRN 672 plakalı SUV tipi araç, Siirt çevre yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 12 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan B.C, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

