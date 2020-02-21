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12 bin yıllık Hasankeyf'e son bakış

DHA

BATMAN'da 12 bin yıllık Hasankeyf'i son kez görmek için gelenler, Ilısu Barajı´nın suları altında kalışını hüzünle izliyor. Hasankeyf´te yeni bir döneme başladıklarını anlatan İlçe Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, baraj alanında biriken su seviyesinin yüzde 20'ye ulaştığını söyledi.

BATMAN'da 12 bin yıllık Hasankeyf'i son kez görmek için gelenler, Ilısu Barajı´nın suları altında kalışını hüzünle izliyor. Hasankeyf´te yeni bir döneme başladıklarını anlatan İlçe Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, baraj alanında biriken su seviyesinin yüzde 20'ye ulaştığını söyledi.
Dicle Nehri üzerindeki, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı Ilısu Barajı'nın geçtiği alanlardan bir olan 12 bin yıllık tarihi Hasankeyf ilçesi kısmen su altında kaldı. Geçen yıl Kasım ayında su verilmeye başlanılan eski Hasankeyf yerleşim alanına ulaşımı sağlayan 60 yıllık köprü de baraj gölünde kaybolmak üzere. Yaşam alanının kalmadığı ve ulaşımın olmadığı eski Hasankeyf'in su altında kalmasını izleyenler hüzünlü anlar yaşıyor. 
Bir yandan eski Hasankeyf su altında kalırken, diğer yandan ise turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor. 12 bin yıllık tarihli ilçe Hasankeyf´te yeni bir döneme başladıklarını söyleyen Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, baraj alanında su seviyesinin yüzde 20'ye ulaştığını belirterek, baharda seviyesinin daha da artacağını söyledi. 
'HAVZADA YAKLAŞIK 10,5 MİLYAR METREKÜP SU TOPLANMIŞ OLACAK'
Eski Hasankeyf'te yaşamın kalmadığını anlatan Başkan Kusen, "Yeni Hasankeyf'te 900´e yakın konut yapıldı ve ilçe sakinlerinin tamamı yeni konutlara taşındı. Eski yerleşim biriminde kimse kalmadı. Hasankeyf´in bulunduğu eski yerleşim birimi, baraj havzası konumunda olacak. Şu ana kadar yüzde 20 oranında su toplandı. Bu su oranı baharda 60 yıllık köprüyü tamamen su altında bırakacak ve havzada yaklaşık 10,5 milyar metreküp su toplanmış olacak. Eski yerleşim birimimizin yanı sıra Irmak, İncirli köyleri ile Suçeken, Urganlı ve Kesmeköprü köylerinin bir kısmı da su altında kaldı" dedi.
'TURİZMİN ODAK NOKTASI OLACAĞIZ'
Başkan Kusen, Hasankeyf'i turizme kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, 2020 yılının Batman Valiliği'nce Hasankeyf için turizm yılı ilan edildiğini hatırlattı. Kusen, baraj gölünde tekne turları da yapılacağını ifade ederek, şunları söyledi:
"Dicle havzasındaki Hasankeyf bir yerde turizmin odak noktası olacak. Daha önce turizm altyapımız yoktu. Tarihi eserlerimiz taşındı. Kalede tekne turları olacak. Geçmişte turizm pastasından alamadığımız dilimi bu yıl alacağımıza inanıyorum. Yeni projelerle Hasankeyf´e yerli ve yabancı turist çekerek ilçemizin makus talihini değiştirmek istiyoruz. Örneğin El Cezeri Parkı bizim için çok önemli. Robotun mimarı olarak bilinen bilim adamı El Cezeri'nin parkı, Hasankeyf´e yeni bir ivme kazandıracak. Arkeopark alanı ve tarihi kaledeki tarihi eserlerin onarımıyla artık Hasankeyf´te turizm için yeni bir dönem başlayacak. Konaklama tesisleri yapmak isteyenleri Hasankeyf´e davet ediyoruz."
HASANKEYF'İN SU ALTINA KALIŞI HÜZÜNLENDİRDİ
Her gün onlarca kişi Hasankeyf'e gelip, antik kentin su altında kalışını hüzünle izliyor. Yıllarca Hasankeyf ve Dicle Nehri'ne komşu olan Kesmeköprü sakinlerinden İbrahim Tapkan, bu bölgenin atalarının doğup büyüdüğü yerler olduğunu söyledi. Tapkan, "Bizim ve babalarımızın doğduğu evler su altında kaldı. Su seviyesinin her gün yükselmesiyle artık köyümüze veda etmeye hazırlanıyoruz. Eski köyümüzü özleyeceğiz. Buradan ayrılmak bize çok zor gelecek" dedi. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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