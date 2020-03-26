Batman’da trafik ışıklarından ‘evde kal’ çağrısı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Batman kent merkezinde, korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların dışarıya çıkmaması konusunda trafik ışıklarına ‘Evde Kal’ yazıları asıldı.

Batman Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yapılan ‘evde kal’ çağrılarına kırmızı ışıkla destek verdi. Belediye ekipleri kent merkezinde çeşitli cadde ve sokaklarında bulunan sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklara ‘evde kal’ yazısını yansıttı. Öte yandan Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri ise gün boyu kent merkezinde vatandaşların sağlığı için evde kalmaları yönünde anonslar yapıldı.

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