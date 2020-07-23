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D.K.'nin avukatı: Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için elimizde yeterli delil var

DHA

D.K.'nin avukatı: Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için elimizde yeterli delil var


Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen D.K.'nin avukatı Adile Gürbüz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Gürbüz, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için yeterli delilin olduğunu ifade ederek, "Bugün bir kadın cinayetinin yasını tutarken, ölmeden öldürülmüş olan bu kadına ses olmamız gerekir. Şüphelinin dokunulmazlığının kaldırılması için elimizde yeteri kadar delil var. Tanık beyanları, HTS kayıtları var. Akabinde davanın açılacağını ve ceza alacağına inanıyoruz" dedi.
2018 yılında seçim çalışması yürüttüğü sırada Mardin'in Midyat ilçesine, D.K.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen ve önceki gün partisi HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. D.K.'nin Batman'daki avukatı Adile Gürbüz, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için yeterli delil olduğunu ifade etti.
CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIKTAN SONRA EVLİLİĞİ SON BULDU
Avukat Adile Gürbüz, D.K.'nin Çelik tarafından cinsel saldırıya uğramasının ardından baskı gördüğünü, yalnız kaldığını belirterek, olayın ortaya çıkmasının ardından da eşiyle boşandığını aktardı. Avukat Gürbüz, "Müvekkilim seçim döneminde milletvekiliyle ailevi sorunlarını görüşmek üzere bir araya geliyor. Bir evde kimsenin olmadığı sırada bir araya geliyorlar. Müvekkilim kapıyı açtıktan sonra evde kimsenin olmadığını fark ediyor. Ne yazık ki cinsel saldırıya maruz kalıyor. Daha sonrasında ise tehditlerle, baskılarla olayı kapatması yönünde ciddi karşılık görüyor. Evli ve üç çocuklu olan müvekkilim geçirdiği travmanın etkisiyle hakkını savunmaya ve bu şahsın vekillikten düşürülerek, bir daha bölgeye, Mardin'e gelmemesini istiyor. Bununla ilgili yöneticilerle görüşüyor. Uzun bir süre tek başına mücadele veriyor ancak reddediliyor, baskı görüyor, bu konuda yalnız bırakılıyor. Eşinin duyması üzerine evliliği boşanmayla, son buluyor" dedi.
'MİLLETVEKİLİ DEMEK İSTEMİYORUM, BU UNVAN KENDİSİNE YAKIŞMIYOR'
Mağdur D.K.'nin ocak ayında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, bu süreçte yalnız mücadele ettiğini belirten Gürbüz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Daha sonra yollarımız kesişti. Avukatlığını kabul etmemi rica etti. Beyanının gayet tutarlı oluşu, evli, çocuklu kendi halinde bir ev hanımının durup dururken kimseye iftira atmayacağını düşünerek, bu mücadelesine destek vermeye karar verdim. İlerleyen süreçte milletvekili olması durumuyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, parlamenterler büroda yapılan soruşturmada fezlekenin düzenlendiği haberini aldık. Çünkü müvekkilim, olayın bulunduğu yerde yaptırdığı olay yeri incelemesinde deliller elde etmişti. Şüpheliye, milletvekili demek istemiyorum, bu unvan kendisine yakışmıyor. Her ne kadar bu unvan kendisine yakışmasa da dokunmazlığı olduğu için ifadesine başvurulamıyor. Fezlekenin düzenlenmesinin ardından 22 Temmuz tarihinde dokunmazlığı kaldırılması görüşmesine başlandı."
'YARGILANMASI İÇİN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASINI BEKLİYORUZ'
Tuma Çelik'in D.K.'ye cinsel saldırıda bulunduğuna dair çok sayıda delilin olduğunu belirten avukat Gürbüz, yargılama için dokunulmazlığın kaldırılmasını beklediklerini söyledi.
Gürbüz, "Kendisi kuvvetli suç şüphesi olduğu için neredeyse bir suç hali mevcut, ağır ceza alacağı mutlak bir dosya. Bu nedenle dokunmazlığının derhal kaldırılmasını bekliyoruz. Kamuoyundan da destek bekliyoruz. Çok ağır bir suç. Ne yazık birçok alanda, birçok konuda hak savunucularının, fail ve mağdurun kimliğine bakmaksızın ses verildiği durumlar olmasına rağmen bu dosyada aynı desteği göremedik. Halkımızdan ve halk savunucularından basın mensuplarından, siyasetçilerden, sanatçılardan her kesimden destek bekliyoruz. Çünkü bu emsal bir dosya, müvekkilimin tek başına çıktığı bu mücadelede, bundan sonra arkasında milyonlar olmasını istiyoruz. Kadın hakları ve insan hakları konusunda bu dosya bir meşaledir. Mağdur ve failin kimliği ne olursa olsun herkesin cezasız kalmayacağını bilmesini istiyoruz. Bugün bir kadın cinayetinin yasını tutarken, ölmeden öldürülmüş olan bu kadına ses olmamız gerekir. Şüphelinin dokunmazlığının kaldırılmasıyla elimizde yeteri kadar delil, tanık beyanları, HTS kayıtları var. Akabinde davanın açılacağını ve ceza alacağına inanıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Arif ARSLANReşat YİĞİZ
2020-07-23 09:46:55

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