Yıllar sonra memleketine dönen vatandaş, köyün etrafını Türk bayrakları ile donattı

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Yıllarca çalıştığı İstanbul'dan memleketi Batman'ın Sason ilçesine dönen Lezgin Barış, köyün etrafını Türk bayrakları ile donattı.

Korona virüs salgını nedeniyle İstanbul'daki işine ara vermek zorunda kalan 4 çocuk babası Lezgin Barış, ailesiyle birlikte Sason ilçesine bağlı Sarıyayla köyüne yerleşti. Yıllar sonra köyüne dönen Barış, Türk bayrağı sevgisini yaşattı. Bugüne kadar köyün çeşitli yerlerine 3 Türk bayrağı diken Barış, amacının köyde daha çok bayrak dikmek olduğunu söyledi. Barış, "Elimden geldiğince bayrak dikmeye devam edeceğim. Rabbim bizi vatansız, ezansız bırakmasın" dedi.

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