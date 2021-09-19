Gercüş’te gaziler günü kutlandı

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Batman’ın Gercüş ilçesinde, ’19 Eylül Gaziler Günü’ dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene; Kaymakam Server Sinanoğlu, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi. Tören sonunda Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu, gazileri makamda kabul ederek kendileri ile sohbet edip sorunlarını dinledi.

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