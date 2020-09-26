Batman İl Emniyet Müdürü Kıraç'tan uzaktan eğitime destek

AA

İl Emniyet Müdürü Kıraç'ın bağışladığı tabletler sayesinde iki ilkokul ve bir ortaokulda EBA destek noktası kuruldu.

EBA destek noktaları kurulan Cahit Zarifoğlu İlkokulu, Sıtkı Abdioğlu İlkokulu ve Petrolkent Ortaokulunu ziyaret eden Kıraç, öğrencilere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, tablet bağışı için Kıraç'a teşekkür ederek, "Tüm dünyanın olumsuz etkilendiği bu salgın döneminde hediye ettikleri tabletlerle üç okulumuzda daha EBA destek noktasının açılmasına katkı sağlayan Kıraç'a çocuklarımız adına teşekkür ediyorum." dedi.