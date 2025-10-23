BATMAN NEREDE?

Batman, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Dicle Nehri’nin bereketli toprakları üzerinde yer alır. Kuzeyinde Muş, doğusunda Bitlis ve Siirt, batısında Diyarbakır, güneyinde Mardin bulunur. Şehir, Güneydoğu’nun yükselen düzlüğü ile dağlık bölgelerinin kesişim noktasında konumlanmıştır. Konumu itibarıyla Batman, hem Mezopotamya’nın tarihî derinliğini hem de modern sanayi şehirlerinin dinamizmini taşır. Petrol yataklarıyla tanınan şehir, Türkiye’nin enerji üretiminde stratejik bir rol oynar.Ama Batman’ı yalnızca “petrol şehri” olarak tanımlamak eksik olur; çünkü bu topraklarda her karış, medeniyetlerin mirasını taşır.

BATMAN HANGİ ŞEHİRDE?

Batman, kendi adını taşıyan Batman ilinin merkezidir. Yaklaşık 630 bin nüfusa sahip şehir, 1990 yılında il statüsü kazanmıştır. Kısa sürede gelişmiş sanayisi, üniversitesi ve kültürel etkinlikleriyle Güneydoğu’nun en dinamik şehirlerinden biri haline gelmiştir. Şehrin merkezi planlı bir yapıdadır; geniş caddeleri, modern alışveriş alanları ve parklarıyla bölgedeki birçok yerleşimden ayrılır. Ancak tarihsel kimliği hemen çevresinde hissedilir. Batman, antik çağlardan bu yana önemli bir geçiş noktası olan Hasankeyf ile özdeşleşmiştir. Bugün sular altında kalan tarihi Hasankeyf, 12 bin yılı aşkın geçmişiyle insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biriydi. Yeni Hasankeyf Müzesi, bu kültürel mirası geleceğe taşımak için bölgenin en önemli duraklarından biri haline geldi.