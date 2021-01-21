İHA

Edinilen bilgiye göre olay, Batman’ın Sason ilçesi Yürekli köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan hipertansiyon hastası şikayeti üzerine 112 sağlık ekipleri köye giderken yola çığ düşmesi ile 3 bin rakamlı Mereto dağı eteklerinde yolda 6 saat mahsur kaldığı öğrenildi.

Yürekli köyünde hasta kurtarmaya giden 112 sağlık ekibi personeli çığın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İHA'nın haberine göre; yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden karla mücadele ekipleri, 3 kişilik sağlık personelinin içinde bulunduğu ambulans sıkıştığı yoldan kurtardı.