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Batuhan Karacakaya kaç yaşında? Batuhan Karacakaya kimdir?

Survivor 2021'de en çok dikkat çeken isimlerden biri olan Batuhan Karacakaya'nın özel hayatı merak ediliyor. Batuhan ile Aleyna Kalaycıoğlu arasında çıkan aşk dedikodularının ardından iki genç isim aynı takımın oyuncusu oldu. Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent Ziyagil karakteri ile hafızalara kazının Batuhan Karacakaya'nın biyografisi haberimizde yer alıyor. Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Batuhan Karacakaya kaç yaşında? Batuhan Karacakaya kimdir?

Ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 Ünlüler takımında yarışıyor. Her hafta tartışmaların odağında yer alan Batuhan sık sık SMS oylamasında birinci ya da ikinci sırada yer alıyor. İşte Batuhan Karacakaya hakkında merak edilenler...

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya (5 Şubat 1997, İstanbul) Türk oyuncudur.

Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı, Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı. Survivor 2021'e yarışmacı olarak katıldı.

Dizileri

2016-2017 / Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)
2011-2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

Filmleri

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Dersimiz Atatürk - 2010
Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye - 2012

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