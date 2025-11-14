Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Bayburt beyaza büründü | Son dakika haberleri

        Bayburt beyaza büründü

        Bayburt'ta kar yağışı etkili oldu. Kentte Kop Dağı Geçidi beyaza büründü. Görüş mesafesinin yer yer düştüğü bölgede, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 09:35 Güncelleme: 14.11.2025 - 09:35
        Bayburt beyaza büründü
        Bayburt’un yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Kop Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etti. 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi, yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

        İHA'nın haberine göre Bayburt ile Erzurum’u birbirine bağlayan Kop Dağı geçidinde kar nedeniyle görüş mesafesi yer yer düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt için yüksek kesimlerde kar, kent merkezinde ise sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi. 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı’nda etkili olan kar yağışı, kent merkezinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesine neden oldu.

        ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI YARIN BAŞLIYOR

        15 Kasım Cumartesi günü başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu olacak. Uygulamanın başlamasına bir gün kala, özellikle Kop Dağı gibi yüksek rakımlı geçitleri kullanacak sürücüler için yetkililer, kış lastiği ve diğer donanımlarını tamamlamaları konusunda uyardı.

