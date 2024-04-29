Bayburt Özel İdare Spor'da ligde kalmanın sevinci yaşanıyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Bayburtspor'da ligde kalmanın sevinci yaşanıyor. Ligin son maçında deplasmanda Fatsa Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, ligde kalmayı başardı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un son haftasında Bayburt Özel İdare Spor deplasmanda Fatsa Belediyespor'a konuk oldu. Konuk ekip, 33'üncü dakikada İbrahim Esen'in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Darıca Gençlerbirliği ise ligden düşmesi kesinleşen Akhisarspor'u 2-0 mağlup etmesine rağmen Bölgesel Amatör Lig'e düşen 3'üncü takım oldu. Grupta daha önce Akhisarspor ve Sivas Dört Eylül Futbol'un ise ligden düşmesi kesinleşmişti.