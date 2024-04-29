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        Bayburtlu çiftçilere 175 bin sebze fidesi dağıtıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Bayburt'ta çiftçilere 175 bin domates, salata ve biber fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:42 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:42
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        Bayburtlu çiftçilere 175 bin sebze fidesi dağıtıldı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Bayburt'ta çiftçilere 175 bin domates, salata ve biber fidesi dağıtıldı.

        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen fide dağıtım programında, yüzde 50 hibe desteğiyle bin üreticiye 175 bin fide dağıtımı yaptıklarını söyledi.

        Bu fidelerin ata tohumuyla üretildiğini belirten Eldivan, "Hem yerli ırkımızın geliştirilmesi hem de yerli üretimin artmasına yönelik nesillerimizin güvenliği açısından Tarım ve Orman Bakanlığının tohum bankasından üretilen fideleri çiftçilerimizle buluşturuyoruz." dedi.

        Eldivan, kentte sebze üretimini geliştireceklerini kaydederek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya desteklerinden ötürü teşekkür etti.

        Konuşmanın ardından 175 bin fide üreticilere dağıtıldı.

        Programa, Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan ve çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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