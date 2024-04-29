Bayburtlu çiftçilere 175 bin sebze fidesi dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Bayburt'ta çiftçilere 175 bin domates, salata ve biber fidesi dağıtıldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen fide dağıtım programında, yüzde 50 hibe desteğiyle bin üreticiye 175 bin fide dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Bu fidelerin ata tohumuyla üretildiğini belirten Eldivan, "Hem yerli ırkımızın geliştirilmesi hem de yerli üretimin artmasına yönelik nesillerimizin güvenliği açısından Tarım ve Orman Bakanlığının tohum bankasından üretilen fideleri çiftçilerimizle buluşturuyoruz." dedi.