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        Karda kaybolan küçükbaşlar dronla bulundu; o anlar kamerada

        BAYBURT'un Demirözü ilçesi Beşpınar köyünde yoğun kar yağışı ve tipi sırasında kaybolan küçükbaşlar, jandarma ekipleri tarafından dronla bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 09:54 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:00
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        Karda kaybolan küçükbaşlar dronla bulundu; o anlar kamerada
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        BAYBURT’un Demirözü ilçesi Beşpınar köyünde yoğun kar yağışı ve tipi sırasında kaybolan küçükbaşlar, jandarma ekipleri tarafından dronla bulundu.

        Demirözü ilçesi Beşpınar köyünde yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Beyaz örtüyle kaplanan köyde 2 kişiye ait 33 küçükbaş kayboldu. Hayvan sahiplerinin ihbarı üzerine ekipler bölgede arama-tarama çalışması başlattı. Ekiplerin aramalarının daralttığı bölgede, dron kamerasıyla tespit edilen hayvanlar, canlı olarak kurtarılarak sahiplerine teslim edildi. Jandarmanın dron kamerasının kullanıldığı çalışmadaki görüntülerde; hayvanların karla kaplı arazide kümeleşerek durmasıyla, vatandaşların hayvanlarına ulaştığı anlar yer aldı.

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