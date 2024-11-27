Karda kaybolan küçükbaşlar dronla bulundu; o anlar kamerada

Demirözü ilçesi Beşpınar köyünde yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Beyaz örtüyle kaplanan köyde 2 kişiye ait 33 küçükbaş kayboldu. Hayvan sahiplerinin ihbarı üzerine ekipler bölgede arama-tarama çalışması başlattı. Ekiplerin aramalarının daralttığı bölgede, dron kamerasıyla tespit edilen hayvanlar, canlı olarak kurtarılarak sahiplerine teslim edildi. Jandarmanın dron kamerasının kullanıldığı çalışmadaki görüntülerde; hayvanların karla kaplı arazide kümeleşerek durmasıyla, vatandaşların hayvanlarına ulaştığı anlar yer aldı.

BAYBURT’un Demirözü ilçesi Beşpınar köyünde yoğun kar yağışı ve tipi sırasında kaybolan küçükbaşlar, jandarma ekipleri tarafından dronla bulundu.

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