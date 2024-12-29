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        Kara saplanan ambulans iş makinesiyle kurtarıldı

        BARBURT'ta hastayı eve bırakırken buzlanan yolda kontrolden çıkan ambulans, kara saplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 12:20 Güncelleme: 29.12.2024 - 12:25
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        Kara saplanan ambulans iş makinesiyle kurtarıldı
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        BARBURT’ta hastayı eve bırakırken buzlanan yolda kontrolden çıkan ambulans, kara saplandı. Ambulans, iş makinesiyle kurtarıldı.

        Kentte etkili olan kar, kenti beyaz örtüyle kapladı. İl genelinde aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle buzla kaplanan yollarda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Belediye, Özel İdare ve Karayolları ekipleri, buzlanmayı önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürdü. İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan 73 köy yolunu ulaşıma açtı. Demirözü ilçesi Güneşli köyü yolunda hastaneden aldığı hastasını eve bırakmak için yola çıkan ambulans, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, kara saplandı. İş makinesi tarafından halat bağlanarak kurtarılan ambulans daha sonra hastasını eve bırakmak için yoluna devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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