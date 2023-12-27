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        Bayburt'ta bir kadın eski iş arkadaşı tarafından boğularak öldürdü

        Bayburt'ta bir kadın, eski iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 00:51 Güncelleme: 27.12.2023 - 01:02
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        Bayburt'ta bir kadın eski iş arkadaşı tarafından boğularak öldürdü
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        Bayburt'ta bir kadın, eski iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü.

        Alınan bilgiye göre, F.S. (45) daha önce iş arkadaşı olan F.Ç. (41) ile Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki ikametinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

        Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler F.Ç'yi evde boğularak öldürülmüş halde buldu.

        F.Ç'nin cesedi, incelemenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        F.S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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