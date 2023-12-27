Bayburt'ta bir kadın eski iş arkadaşı tarafından boğularak öldürdü Bayburt'ta bir kadın, eski iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü.

Bayburt'ta bir kadın, eski iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, F.S. (45) daha önce iş arkadaşı olan F.Ç. (41) ile Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki ikametinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler F.Ç'yi evde boğularak öldürülmüş halde buldu.

F.Ç'nin cesedi, incelemenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

F.S. ise polis tarafından gözaltına alındı.