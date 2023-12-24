Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt-Erzurum kara yolunda Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım durdu

        Bayburt-Erzurum kara yolu, kar ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:41 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt-Erzurum kara yolunda Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım durdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt-Erzurum kara yolu, kar ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kapandı.

        Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Bayburt-Erzurum kara yolu, Kop Dağı Geçidi mevkisinde iki yönlü ulaşıma kapandı.

        Karayolları ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

        AFAD ekipleri de bölgede kara saplanan araçları bulundukları yerden çıkarmak için çalışma yapıyor.

        Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, araçların geçişine izin vermiyor. Bayburt güzergahındaki araçlar Aşağıkop köyündeki alanda, Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekletiliyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Bayburt ve Gümüşhane'yi ziyaret etti
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Bayburt ve Gümüşhane'yi ziyaret etti
        Bayburt'ta kar etkili oldu
        Bayburt'ta kar etkili oldu
        Şipal kardeşler, tecrübelerini genç boksörlere aktarıyor
        Şipal kardeşler, tecrübelerini genç boksörlere aktarıyor
        Karadeniz'de 3 ilde doktorlar "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti
        Karadeniz'de 3 ilde doktorlar "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti
        Bayburt'ta trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        Bayburt'ta trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        Bayburt'ta trafik kazası tarafları, SMA'lı çocuğa bağış şartıyla uzlaştı
        Bayburt'ta trafik kazası tarafları, SMA'lı çocuğa bağış şartıyla uzlaştı