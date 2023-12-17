Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Şipal kardeşler, tecrübelerini genç boksörlere aktarıyor

        BEŞİR KELLECİ - Boksta aktif sporculuk kariyerlerinde dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra olimpiyatlara katılma başarısı da gösteren Önder ve Onur Şipal kardeşler, memleketleri Bayburt'ta yeni yıldızlar yetişmesine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şipal kardeşler, tecrübelerini genç boksörlere aktarıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BEŞİR KELLECİ - Boksta aktif sporculuk kariyerlerinde dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra olimpiyatlara katılma başarısı da gösteren Önder ve Onur Şipal kardeşler, memleketleri Bayburt'ta yeni yıldızlar yetişmesine katkı sağlıyor.

        Boksa 1995'te başlayan Önder Şipal, uluslararası birçok başarısının yanı sıra 2016'da Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti. Akşar Gençosman İmam Hatip Ortaokulu Müdürü de olan beden eğitimi öğretmeni 36 yaşındaki Şipal, 2020'de aktif boks yaşamını sonlandırdıktan sonra Türk boksuna hizmet etmeyi sürdürüyor.

        Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan, iki kez olimpiyatlara katılma başarısı gösteren Onur Şipal de ağabeyi ile aynı yıl boksu bıraktı. Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi 34 yaşındaki Şipal, tecrübelerini hem üniversitede öğrencilere hem de genç sporculara aktarıyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait tesislerde aynı zamanda kendi hocaları da olan milli takım antrenörü Seyfullah Dumlupınar'a yardımcı antrenör olarak eşlik eden Şipal kardeşler, Sporcu Eğitim Merkezinde aralarında millilerinde bulunduğu sporcuları şampiyonalara hazırlıyor.

        - "Yetiştiğim salon olduğu için sporcu kardeşlerimizle de ekstra ilgileniyoruz"

        Önder Şipal, AA muhabirine, 25 yıllık aktif spor hayatında Bayburt, Fenerbahçe ve A Milli Boks Takımı adına müsabakalara çıktığını söyledi.

        Uluslararası birçok başarısının bulunduğunu hatırlatan Şipal, "2016 Rio Olimpiyatları'na yine kardeşimle beraber katıldık. 13 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Aynı zamanda, Bayburt'ta yeni sporcular yetiştirmek için beni de yetiştiren hocam Seyfullah Dumlupınar'a salonda yardımcı oluyoruz." dedi.

        Şipal, antrenörlük yaptığı salonda boksa başladığını anımsatarak, "Yetiştiğim salon olduğu için sporcu kardeşlerimizle de ekstra ilgileniyoruz. İstiyoruz ki bizden daha başarılı sporcular buradan yetişsin, amacımız o. Bizim zamanımızda bir hocamız vardı salonda, şu anda 4 antrenör var. Biz tabiri caizse sporculara, 'Bizim etimizden, sütümüzden faydalanın.' diyoruz. Bunu dikkate alan sporcularımız var." ifadelerini kullandı.

        - "En son yıldızlarda Avrupa şampiyonu olan boksör çıkardık"

        Onur Şipal ise 1997'de Bayburt'ta boksa başladığını, 2020'de jübile yaparak aktif boks hayatını tamamladığını söyledi.

        İşten arda kalan zamanda antrenörlük yaptığını dile getiren Şipal, "Burada Bayburtlu sporculara hizmet ederek, yeni şampiyonlar çıkarmanın peşindeyiz." diye konuştu.

        Şipal, sporculuk hayatı boyunca birçok başarının yanı sıra iki kez de olimpiyatlara katılma başarısı gösterdiğini ifade etti.

        Yetiştiği salonda hocası Dumlupınar'la birlikte gençlere tecrübelerini aktarmaya çalıştığını vurgulayan Şipal, şunları kaydetti:

        "Şu anda daha geniş bir salona sahibiz, malzeme imkanları daha iyi. 'İmkansızlık' diye bir şey yok. Her şey istemeyle oluyor. En son yıldızlarda Avrupa şampiyonu olan boksör çıkardık ve bu sayının giderek artacağına inanıyorum. Biz bu şekilde Seyfullah hocamızla beraber hizmet etmeye devam ediyoruz. Burada yardımcı antrenör olarak antrenmanlarımızı yaptırıyoruz. Bayburt'tan olimpiyatlara 2 sporcu gitmişti şimdi inşallah hem olimpiyatlara gidecek hem de madalya ile dönecek sporcuları yetiştireceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Manhattan mı Maslak mı?
        Manhattan mı Maslak mı?
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Uzaklaştırma kararı bitince karısını öldürdü!
        Uzaklaştırma kararı bitince karısını öldürdü!
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Kendini polis olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptı
        Kendini polis olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptı
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?
        Pakistan'da yapay yağmur ürettiler
        Pakistan'da yapay yağmur ürettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pamuk yüklü tır alev alev yandı
        Pamuk yüklü tır alev alev yandı
        Rüzgar inşaat panelini devirdi
        Rüzgar inşaat panelini devirdi
        Koca: 2028’de tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek
        Koca: 2028’de tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek
        Crespo'ya Yunanistan'dan talip!
        Crespo'ya Yunanistan'dan talip!
        Premier Lig'de korkutan olay!
        Premier Lig'de korkutan olay!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de 3 ilde doktorlar "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti
        Karadeniz'de 3 ilde doktorlar "sessiz yürüyüş" ile İsrail'i protesto etti
        Bayburt'ta trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        Bayburt'ta trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        Bayburt'ta trafik kazası tarafları, SMA'lı çocuğa bağış şartıyla uzlaştı
        Bayburt'ta trafik kazası tarafları, SMA'lı çocuğa bağış şartıyla uzlaştı
        Bayburt'ta karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Bayburt'ta karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Bayburt'ta yiyecek arayan kurt sürüsü dron ile görüntülendi
        Bayburt'ta yiyecek arayan kurt sürüsü dron ile görüntülendi
        Bayburt merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Bayburt merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı