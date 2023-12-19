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        Bayburt'ta kar etkili oldu

        Bayburt'un Demirözü ilçesinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:48
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        Bayburt'ta kar etkili oldu
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        Bayburt'un Demirözü ilçesinde kar etkili oldu.

        İlçe genelinde gece saatlerinde başlayan yağışın ardından bölge kısa sürede beyaza büründü.

        Envanterinde eski sosyal yaşamı anlatan araç gereçler, taş ve ahşabın buluştuğu mimari yapılarla Anadolu'nun güzelliklerini anlatan Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de yağış sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

        Güzel görüntülerin ortaya çıktığı müze, dronla da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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