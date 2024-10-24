Bayburt'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde öğrenci ve personele sentetik uyuşturucu ile mücadele eğitimi veren ekipler, kent merkezindeki okullarda da

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