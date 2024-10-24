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        Bayburt'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:54 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:58
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        Bayburt'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor
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        Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdü.

        Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde öğrenci ve personele sentetik uyuşturucu ile mücadele eğitimi veren ekipler, kent merkezindeki okullarda da

        öğretmenlere "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesini tanıttı.

        Sanayi çalışanlarına met-fotoblok eğitimi veren ekiplerce, vatandaşların yoğun bulundukları alanlarda da broşür dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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