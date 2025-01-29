Bayburt'ta yolun kardan kapanması sonucu araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Bayburt'ta kar nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapanması sonucu bir araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
Bayburt'ta kar nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapanması sonucu bir araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.
Demirözü ilçesine bağlı Otlukbeli köyünden Bayburt'a gitmek üzere otomobille yola çıkan 4 kişi, Beşpınar köyü yakınlarında tipi ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Bölgede kar kalınlığının 70 santimetreye ulaşması nedeniyle 3 saat süren çalışma ile mahsur kalan kişilere ulaşıldı.
Sağlık sorunu bulunmayan 4 kişi, ekiplerin yardımıyla şehre getirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.