Bayburt'un Demirözü ilçesinde eğitime kar engeli

Bugün, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

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