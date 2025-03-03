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        Haberler Gündem Güncel Kaybolan kadın Belgrad ormanında aranıyor | Son dakika haberleri

        Kaybolan kadın Belgrad ormanında aranıyor

        İstanbul'da 36 yaşındaki Ece Güler, arkadaşlarına Belgrad Ormanına gideceğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamadı. Genç kadın AFAD ekipleri tarafından Belgrad Ormanı'nda aranıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 23:27 Güncelleme: 03.03.2025 - 23:27
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        Kaybolan kadın Belgrad ormanında aranıyor
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        İstanbul'da kaybolan kadın için Belgrad Ormanlarında çok sayıda ekibin katılımıyla arama çalışması yapılıyor.

        Alınan bilgiye göre, 2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesindeki evinden Belgrad Ormanlarına gideceğini söyleyerek çıkan Ece Güler'den (36) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine bölgeyle polis, AFAD, AKUT ve Ümraniye ile Sarıyer Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

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        Ekipler, ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

        Arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı çalışmalar, geniş kapsamlı devam ediyor.

        Öte yandan, peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Güler'in yakınları da arama çalışmalarını olay yerinden takip ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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