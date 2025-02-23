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        Karadeniz'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

        Trabzon, Bayburt, Giresun, Ordu ve Rize'de etkili olan kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 12:28 Güncelleme: 23.02.2025 - 12:28
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        Karadeniz'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
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        Trabzon, Bayburt, Giresun, Ordu ve Rize'de etkili olan kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Trabzon'da sabah saatlerinde sahil kesiminde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

        Kar yağışıyla birlikte sahil kesimindeki Vakfıkebir, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Akçaabat ve Ortahisar ilçeleri beyaza büründü.

        Ortahisar ilçesinde kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Karayolları ve belediye ekipleri, yağış sonrası kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı mevkisinde trafikte aksamalar yaşandı. Trafik ekipleri, tır ve kamyonları zaman zaman kontrol ederek zincirsiz araç geçişine izin vermedi.

        Kar yağışı ile birlikte etkisini gösteren rüzgar nedeniyle Karadeniz'de dalga boyu da yükseldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan ve barınaklarda bekleyen balıkçı tekneleri beyaza büründü.

        Kar nedeniyle Çaykara'da 6, Hayrat'ta 5, Vakfıkebir'de 31, Çarşıbaşı'nda 21, Tonya'da 22, Araklı'da 3, Arsin'de 3 ve Sürmene'de 2 olmak üzere toplam 93 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

        Ayrıca, kentte bugün oynanması planlanan amatör futbol maçlarının tamamı hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        - Bayburt

        Bayburt'ta soğuk hava nedeniyle gece hava sıcaklığı sıfırın altında 21 dereceye kadar düştü.

        Kent merkezinden geçen Çoruh Nehri'nin bazı kısımları dondu. Nehrin donmayan bölümünü kullanan yeşilbaş ördeklerin, yavrularıyla birlikte yiyecek aradığı görüldü.

        Bu arada, soğuk hava nedeniyle binalarda buz sarkıtları oluştu, bazı dereler dondu.

        - Giresun

        Giresun'da aralıklarla devam eden kar yağışı, sahil kesimindeki il merkezi ve ilçelerinde etkili oldu.

        Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Karayolları ekipleri ise Karadeniz Sahil Yolu güzergahında ulaşımın aksamaması için çalışıyor.

        Ayrıca kar yağışı nedeniyle il genelinde 395 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 53, Alucra'da 2, Bulancak'ta 58, Çanakçı'da 15, Dereli'de 8, Doğankent'te 9, Espiye'de 31, Eynesil'de 11, Görele'de 62, Güce'de 12, Keşap'ta 44, Piraziz'de 21, Tirebolu'da 48 ve Yağlıdere'de 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda çalışmalarına devam ediyor.

        - Ordu

        Ordu'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Sabah saatlerinde başlayan yağış sonrası kent merkezi yeniden beyaza büründü.

        Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yüksek kesimlerdeki buzlanmalar sürücülere zor anlar yaşattı.

        Belediye ekipleri kapanan mahalle yollarının açılması için çalışma yürüttü.

        Bazı şelalelerin kısmen donduğu kentte, vatandaşlar karlı havada yürüyüş yaptı.

        - Rize

        Rize'de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte sabah saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı sonrası belediye ekipleri kapalı olan yolları açmak için çalışma yürütüyor.

        Etkili olan kar yağışı nedeniyle 81 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte dört gündür etkili olan kar yağışı Çamlıhemşin'de 20, Çayeli, Fındıklı ve merkezde birer, Derepazarı ve Ardeşen'de onar, Hemşin'de 4, İkizdere'de 2, İyidere'de 7, Kalkandere'de 14 ve Pazar'da 11 köy yoluna ulaşılamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışmalarına devam ediyor.

        Öte yandan Karayolları ekipleri Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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