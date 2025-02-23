Karadeniz'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Trabzon, Bayburt, Giresun, Ordu ve Rize'de etkili olan kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Trabzon'da sabah saatlerinde sahil kesiminde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Kar yağışıyla birlikte sahil kesimindeki Vakfıkebir, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Akçaabat ve Ortahisar ilçeleri beyaza büründü.

Ortahisar ilçesinde kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Karayolları ve belediye ekipleri, yağış sonrası kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı mevkisinde trafikte aksamalar yaşandı. Trafik ekipleri, tır ve kamyonları zaman zaman kontrol ederek zincirsiz araç geçişine izin vermedi.

Kar yağışı ile birlikte etkisini gösteren rüzgar nedeniyle Karadeniz'de dalga boyu da yükseldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan ve barınaklarda bekleyen balıkçı tekneleri beyaza büründü.

Kar nedeniyle Çaykara'da 6, Hayrat'ta 5, Vakfıkebir'de 31, Çarşıbaşı'nda 21, Tonya'da 22, Araklı'da 3, Arsin'de 3 ve Sürmene'de 2 olmak üzere toplam 93 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Ayrıca, kentte bugün oynanması planlanan amatör futbol maçlarının tamamı hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

- Bayburt

Bayburt'ta soğuk hava nedeniyle gece hava sıcaklığı sıfırın altında 21 dereceye kadar düştü.

Kent merkezinden geçen Çoruh Nehri'nin bazı kısımları dondu. Nehrin donmayan bölümünü kullanan yeşilbaş ördeklerin, yavrularıyla birlikte yiyecek aradığı görüldü.

Bu arada, soğuk hava nedeniyle binalarda buz sarkıtları oluştu, bazı dereler dondu.

- Giresun

Giresun'da aralıklarla devam eden kar yağışı, sahil kesimindeki il merkezi ve ilçelerinde etkili oldu.

Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Karayolları ekipleri ise Karadeniz Sahil Yolu güzergahında ulaşımın aksamaması için çalışıyor.

Ayrıca kar yağışı nedeniyle il genelinde 395 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 53, Alucra'da 2, Bulancak'ta 58, Çanakçı'da 15, Dereli'de 8, Doğankent'te 9, Espiye'de 31, Eynesil'de 11, Görele'de 62, Güce'de 12, Keşap'ta 44, Piraziz'de 21, Tirebolu'da 48 ve Yağlıdere'de 21 köy yolu ulaşıma kapandı.