Bayburt ve Giresun'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Bayburt ve Giresun'da kar nedeniyle tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

- Giresun

Giresun'daki tüm okullarda da eğitime yarın ara verildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte beklenen kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini belirtti.

Serdengeçti, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını ifade etti.