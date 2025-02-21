Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapanması sonucu iki araçta mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.
Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapanması sonucu iki araçta mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.
Bayburt'tan merkeze bağlı Kozluk köyüne gitmek üzere iki araçla yola çıkan 8 kişi, köye yaklaşık 10 kilometre kala, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yol açma çalışması başlattı.
Ekipler, kar kalınlığının yer yer 70 santimetreye ulaştığı bölgede 2 saatlik çalışmanın ardından otomobil ve cipte mahsur kalanlara ulaştı.
Sağlık sorunu bulunmayan 8 kişi, daha sonra araçlarıyla köye ulaştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.