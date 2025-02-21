Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Bayburt'tan merkeze bağlı Kozluk köyüne gitmek üzere iki araçla yola çıkan 8 kişi, köye yaklaşık 10 kilometre kala, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapanması sonucu iki araçta mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

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