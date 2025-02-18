Bayburt'un karla kaplı menderesleri görsel şölen sunuyor

Yaz aylarında bölgedeki köylerin otlak ile su ihtiyacını karşılayan ova ve menderesler kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar nedeniyle ilçedeki köyler beyaza büründü.

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