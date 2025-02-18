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        Bayburt'un karla kaplı menderesleri görsel şölen sunuyor

        Bayburt'un Demirözü ilçesinde karla kaplanan menderesler güzel manzaralar oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 12:46 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:46
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        Bayburt'un karla kaplı menderesleri görsel şölen sunuyor
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        Bayburt'un Demirözü ilçesinde karla kaplanan menderesler güzel manzaralar oluşturdu.

        Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar nedeniyle ilçedeki köyler beyaza büründü.

        Yaz aylarında bölgedeki köylerin otlak ile su ihtiyacını karşılayan ova ve menderesler kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Beşpınar köyünde yazın rengarenk çiçekler ve yemyeşil doğa arasında kıvrımlar oluşturarak akan mendereslerin, kışın farklı güzellikleri dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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