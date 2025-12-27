Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Karadeniz'de kar etkili oldu

        Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 13:59 Güncelleme: 27.12.2025 - 13:59
        Karadeniz'de kar etkili oldu
        Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Trabzon'da dünden itibaren devam eden yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çaykara, Araklı, Köprübaşı ve Maçka ilçelerine bağlı 10 mahallenin kar nedeniyle kapanan yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 24 saat esasına göre görev başında bulunuyor.

        Bölgenin önemli turizm merkezlerinden Çaykara ilçesindeki Uzungöl de beyaza büründü.

        Ziyaretçiler, soğuk havaya rağmen gölün etrafında yürüyüş yaparak karın keyfini çıkardı.

        - Ordu

        Ordu'nun Altınordu, Aybastı, Akkuş, Gölköy, Kabadüz, Korgan ve Mesudiye ilçelerinde de kar etkili oldu.

        Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, karın dünden itibaren ilçede aralıklarla yağdığını söyledi.

        Çambaşı Yaylası'nda kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğunu belirten Kaya, "İlçemiz ve yaylalarımız beyaza büründü. Kayak merkezi faal durumda, şu anda yeterli kar seviyesinde. Hemşehrilerimiz buraya geliyorlar, herkesi de bekleriz, yollarımız açık." dedi.

        Kaya, sürücüleri kış lastiği ve zincirsiz araç kullanmamaları konusunda da uyardı.

        - Giresun

        Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Belediye ekipleri, ilçelerde cadde ve sokaklarda biriken karı temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Dereli ilçesinin önemli turizm destinasyonlarından Kümbet ve Kulakkaya yaylalarında yağışın ardından seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

        İl Özel İdaresi ekipleri yayla yollarını ulaşıma açık tutmak için iş makineleri yardımıyla karla mücadeleye devam ediyor.

        - Rize

        Rize'de de yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalarda, İkizdere ilçesine bağlı Ovit Dağı mevkisi ve Çamlıhemşin ilçesinin önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nda kar etkisini sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri ilçeden yaylaya ulaşımı sağlayan yolda iş makineleriyle karla mücadele ediyor.

        - Artvin

        Artvin'in yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

        Şavşat ilçesinde gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar, yer yer 10 santimetreye ulaştı.

        Belediye ekipleri, beyaz örtüyle kaplanan ilçe merkezindeki yollarda ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yapıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri ise yağış nedeniyle kapanan 12 köyün yolunu ulaşıma açmak için karla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.

        Ardanuç, Yusufeli ve Borçka ilçelerinin yüksek rakımlı köy ve mezralarında etkili olan kar, zaman zaman şehir merkezine de yağdı.

        Kentin en önemli kış turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası ve Atabarı Kayak Merkezi de karla kaplandı.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde kar nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şiran'da yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        İlçeye bağlı 25 köy yolunun ulaşıma kapandığı vurgulanan açıklamada, iş makineleri yardımıyla yol açma çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

        - Bayburt

        Bayburt'ta da dün akşam saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

        Beyaza bürünen şehir merkezinde belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda temizleme çalışması yapıyor.

        Karayolları ekipleri ise şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleye devam ediyor.

        Belediye Başkanı Mete Memiş, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların günlük hayatının olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin gece gündüz sahada aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

