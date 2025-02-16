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        Bayburt'ta amatör balıkçılar sal gibi kullandıkları buz kütlesinde zaman geçirdi

        Bayburt'ta kısmen donan Çoruh Nehri'nde buluşan amatör balıkçılar, sal amacıyla kullandıkları buz kütlesinin üzerinde yemek yiyip avlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 12:12 Güncelleme: 16.02.2025 - 12:21
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        Bayburt'ta amatör balıkçılar sal gibi kullandıkları buz kütlesinde zaman geçirdi
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        Bayburt'ta kısmen donan Çoruh Nehri'nde buluşan amatör balıkçılar, sal amacıyla kullandıkları buz kütlesinin üzerinde yemek yiyip avlandı.

        Merkeze bağlı Bayraktar köyünde avlanmak için nehir kenarına gelen amatör balıkçılar, yaklaşık 20 santimetre kalınlığındaki buz kütlesini kazmalarla kırarak üzerine çıktı.

        Buz kütlesi üzerine kurdukları masada yemeklerini yiyip avlanan balıkçılar, yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra buzun kırılması nedeniyle nehir içinde yürüyerek kıyıya çıktı.

        Balıkçılardan Osman Yıldırım, AA muhabirine, buz kütlesini genellikle nehrin karşı tarafına geçmek için kullandıklarını söyledi.

        Bu kez de eğlence amacıyla buz üzerinde yemek yediklerini anlatan Yıldırım, "Bu iş eğlenceli olduğu kadar da tehlikeli. Biz her zaman yaptığımız için profesyonelleştik. Nehri bilmeyenlere, bu işin yöntemini bilmeyenlere tavsiye etmiyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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