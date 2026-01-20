Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Haberleri

        Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

        Bayburt-Erzurum kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 01:19 Güncelleme: 20.01.2026 - 01:19
        Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
        Bayburt-Erzurum kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.


        Kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi yüzünden bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

        Trafik polisleri, görüş mesafesinin de düştüğü yolda, tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçların geçişini geçici olarak durdurdu.

        Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, ağır tonajlı araçları Aşağı Kop köyü mevkisinde tedbir amaçlı bekletiyor.

        Yolda kalan ağır tonajlı araçlar ise ekiplerin çalışmasıyla güvenli alana alındı.

        Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü yolda, hava şartlarının normale dönmesi ve yolun ekiplerce temizlenmesinin ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verilecek.

        Karayolları ekiplerinin bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışması da devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

