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        Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü

        Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:58 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:32
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        Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü
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        Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Vali Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş, şehit Bayburt Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi'yi Ulu Cami bahçesindeki mezarı başında andı.

        Protokol üyeleri daha sonra Yukarı Kırzı köyündeki Şehit Kadınlar İffet Anıtı'nı ziyaret etti.

        Etkinlikler kapsamında Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde "Ermeni Mezalimi" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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