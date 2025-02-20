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        "Buzdan sal" ile karşı kıyıya geçip nehirde Eskimo usulü balık avlıyorlar

        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta yüzeyi kısmen buz tutan Çoruh Nehri'nde "buzdan sal" ile karşı kıyıya geçen amatör balıkçılar, buzu kırıp Eskimo usulü balık avlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:03 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:03
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        "Buzdan sal" ile karşı kıyıya geçip nehirde Eskimo usulü balık avlıyorlar
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        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta yüzeyi kısmen buz tutan Çoruh Nehri'nde "buzdan sal" ile karşı kıyıya geçen amatör balıkçılar, buzu kırıp Eskimo usulü balık avlıyor.

        Dondurucu soğukların etkili olduğu Bayburt'ta Çoruh Nehri'nin bazı bölümlerinde buz tabakası yer yer 30 santimetreye ulaştı.

        Merkeze bağlı Bayraktar köyü sakinleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bu dönemde, boş zamanlarını geleneksel yöntemlerle balık avlayarak değerlendiriyor.

        Sabah erken saatlerde nehir kenarına inen amatör balıkçılar, kalınlığı yaklaşık 30 santimetreyi bulan buz tabakasını kazma ve baltayla kırarak ağlarını suya bırakıyor.

        - Ağaç dallarıyla buza vurarak balıkların ağlara takılmasını sağlıyorlar

        Ağaç dallarıyla buza vurarak ses çıkartan köy sakinleri, bir süre sonra ağlara takılan tatlı su kefali, karabalık, aynalı sazan ve gümüş balıklarını topluyor.

        Balıkçılar, debinin yüksek olduğu kısımlarda buzu kırıp sal gibi kullanarak nehrin karşı tarafına ulaşıyor.

        Binbir zahmetle Çoruh Nehri'nin buzlu sularından çıkararak çuvallara doldurdukları balıkların bir kısmını evlerine getiren avcılar, bir bölümünü de komşularına dağıtıyor.

        - "Buzu kırıp altından balığı çıkarıyoruz"

        Çoruh Nehri'nde yıllardır geleneksel yöntemlerle balık avlayan Osman Yıldırım, AA muhabirine, kışın hem ailesinin balık ihtiyacını karşılamak hem de sportif amaçlı avlandığını söyledi.

        Buz tabakasının kalınlığı ve soğuk hava nedeniyle zaman zaman zorlandıklarını belirten Yıldırım, "Balık genellikle buzun altında uykuya yatıyor. Biz de mecbur buzu kırıp altından balığı çıkarıyoruz. Biraz çaba göstermemiz gerekiyor, yoksa elimiz boş döneriz." dedi.

        Yıldırım, köylerinde uzun yıllardır aynı yöntemlerle balık avlandığına işaret ederek, "Biz de bu avlanma işini aynı şekilde devam ettiriyoruz. Avladığımız balıkları köyümüzde yaşlılarımıza, balık tutmaya gelemeyenlere götürüp veriyoruz. Yazın hayvancılıkla uğraşıyoruz zaten balık yumurta döneminde olduğu için tutmuyoruz. Kışın burada çoluk çocuğumuzla yemek için balık tutuyoruz." diye konuştu.

        Amatör balıkçılardan Uğur Koçanoğlu ise geleneksel yöntemlerle balık avladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Tabii çok balık tuttuğumuz zamanlar da oluyor. Ağa çok fazla balık geldiği zaman da sadece bize yetecek kadarını alıp gideriz. Balığı da mevsiminde tutuyoruz. Yavru dönemine girdiği için yazın tutmayız. Kışın iki haftada bir gelir ailemize yetecek kadar balık tutarız. Yani o gün buzun altında nasibimiz neyse onu alırız ama az ama çok şükreder gideriz."

        Koçanoğlu, balık avlarken nehrin karşısına geçmek için buzdan yaptıkları "salı" kullandıklarını söyledi.

        Ali Yıldırım da genellikle hafta sonları köyünde balık tutanlara eşlik ederek güzel vakit geçirdiklerini anlattı.

        Buzu kırıp altından balık çıkarmanın bir günlerini aldığını belirten Yıldırım, "Çok eğlenceli geçiyor. Sal yapıyorlar, bizi gezdiriyorlar. Bayburt kış memleketi olduğu ve uzun bir kış dönemi geçirdiğimiz için bize de güzel aktivite oluyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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