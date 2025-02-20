Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu DONACAĞIZ! Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar - 20 Şubat Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışlı olacak. Kar yağışının İstanbul, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların 2 ila 4 derece daha düşeceği tahmin ediliyor. Diğer yandan Marmara, kıyı Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli poyraz etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 07:43 Güncelleme: 20.02.2025 - 07:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        REKLAM

        İstanbul

        Parçalı Bulutlu

        Ankara

        Kısmen Güneşli

        İzmir

        Güneşli

        Antalya

        Güneşli 11°

        Trabzon

        Karla karışık yağmurlu

        Bursa

        Kısmen Güneşli

        Adana

        Kısmen Güneşli 14°

        Diyarbakır

        Yağmurlu

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu

        Ağrı

        Karlı -3°

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

        Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
        TÜSİAD soruşturmasında iki isim serbest bırakıldı
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        ABD'den füze denemesi
        ABD'den füze denemesi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti