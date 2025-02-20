Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İstanbul Parçalı Bulutlu 4° Ankara Kısmen Güneşli 1° İzmir Güneşli 8° Antalya Güneşli 11° Trabzon Karla karışık yağmurlu 3° Bursa Kısmen Güneşli 1° Adana Kısmen Güneşli 14° Diyarbakır Yağmurlu 5° Gaziantep Parçalı Bulutlu 7° Ağrı Karlı -3°

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.