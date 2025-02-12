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        Bayburt'ta gümrük kaçağı etil alkol ele geçirildi

        Bayburt'ta bir otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 20 litre etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:32 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:32
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        Bayburt'ta gümrük kaçağı etil alkol ele geçirildi
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        Bayburt'ta bir otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 20 litre etil alkol ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üretiminin engellenmesi ve kaçak alkol satışının önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdü.

        Şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 20 litre etil alkol ele geçirdi.

        Olayla ilgili sürücü E.K. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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