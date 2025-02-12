Bayburt'ta gümrük kaçağı etil alkol ele geçirildi
Bayburt'ta bir otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 20 litre etil alkol ele geçirildi.
Bayburt'ta bir otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 20 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üretiminin engellenmesi ve kaçak alkol satışının önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdü.
Şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 20 litre etil alkol ele geçirdi.
Olayla ilgili sürücü E.K. hakkında adli işlem yapıldı.
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