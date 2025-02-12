Bayburt'ta gümrük kaçağı etil alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üretiminin engellenmesi ve kaçak alkol satışının önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdü.

Bayburt'ta bir otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 20 litre etil alkol ele geçirildi.

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