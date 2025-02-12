Bayburt'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Çatılarda uzun buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, belediye ekipleri ev ve işyerlerindeki buzların temizlenmesi için çalışma yaptı.

Soğuk hava Demirözü ilçesinde de etkili oldu.

Bazı vatandaşlar da büyük bölümü buz tutan nehirde balık avlamaya çalıştı.

Çoruh nehri ve derelerin kısmen buzla kaplandığı kentte, vatandaşların araçlarını üzerine serdikleri battaniye ile korumaya çalıştığı görüldü.

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