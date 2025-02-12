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        Bayburt'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

        Bayburt'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:31
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        Bayburt'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
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        Bayburt'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 16 derece ölçüldüğü kentte, soğuk havanın etkisiyle araç camları dondu.

        Çoruh nehri ve derelerin kısmen buzla kaplandığı kentte, vatandaşların araçlarını üzerine serdikleri battaniye ile korumaya çalıştığı görüldü.

        Bazı vatandaşlar da büyük bölümü buz tutan nehirde balık avlamaya çalıştı.

        Soğuk hava Demirözü ilçesinde de etkili oldu.

        Çatılarda uzun buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, belediye ekipleri ev ve işyerlerindeki buzların temizlenmesi için çalışma yaptı.

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