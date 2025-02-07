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        Bayburt'ta uyuşturucu madde ele geçirildi

        Bayburt'ta uyuşturucu madde bulunduran 2 kişiye adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:59 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:11
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        Bayburt'ta uyuşturucu madde ele geçirildi
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        Bayburt'ta uyuşturucu madde bulunduran 2 kişiye adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan saha çalışmalarını sürdürdü.

        Durumundan şüphelenilen bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Araçta bulunan A.T. ve H.Ç. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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