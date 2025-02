Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru sayımız 50 bin 944 olmuştur

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru sayımız, genç çiftlerimizin sayısı 50 bin 944 olmuştur. 2025 Aile Yılı'nda çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bayburt Kızılay İl Merkezi Yeni hizmet binası açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Göktaş, "Türk Kızılay'ı her zaman, zor zamanlarda milletimizin yanına koşmuştur. Yaraları sarmış, ihtiyaçları karşılamış ve her zaman bir merhamet eli olmuştur. Depremlerde, sel felaketlerinde, her türlü afetlerde, savaş bölgelerinde dünyanın dört bir yanında ve daha nicelerde insani krizlerle var gücüyle çalışmıştır. Kızılay'ın bugüne kadar sürdürdüğü insani yardım faaliyetleri sadece ülkemizde değil aslında tüm dünyada da örnek gösteriliyor. Büyük bir takdirle karşılanıyor" dedi.

'MERKEZLERİN KAPISI KALBİ İYİLİKLE ATAN HERKESE SONUNA KADAR AÇIK OLACAK'

Kızılay'ı daha da güçlendirmeye ve destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Bu güzide kurumumuz bugün Bayburt'ta hizmetlerini daha güçlü aslında daha sürdürülebilir bir şekilde yapacağı ve daha fazla kitleye ulaşabileceği yeni bir merkeze taşındı. Sunacağı hizmetlerle hayatlara dokunarak umut olacak ve toplumsal dayanışmayı daha da güçlendirecektir. Güçlü teşkilat ağıyla, güçlü gönüllülük ağıyla Bayburt'un her köşesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edecektir. Bünyesinde aşevi, butik ev ayrıca gençlik merkezi ve gönüllüleri eğiteceği bir merkezle beraber çok güzel alanlar bulunmakta. Merkezlerin kapısı kalbi iyilikle atan herkese sonuna kadar açık olacaktır. Bize de bu kıymetli kurumu güçlendirmeye ve daha fazla vatandaşımıza dokunmasına yönelik desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

BAYBURT'A 30,8 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Bayburt'a 30, 8 milyar liralık kamu yatırımı gerçekleştirdiğini aktaran Göktaş, "'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket eden bu büyük çınarın gölgesinde daha fazla gönüle umut olabilmek en büyük gayemizdir. Sayın Cumhurbaşkanım 'Bayburt ihya olmadan, Aydıntepe ihya olmadan, Demirözü ihya olmadan Türkiye ihya olmaz' demiştir. Bu amaçla 23 yıl boyunca 82 ilimizde olduğu gibi Bayburt'a da çok önemli hizmetler sunduk. Bu süre zarfında Bayburt'a 30,8 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların 1,3 milyar lirası ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan destekler ve yatırımlardan oluşuyor. Bayburt için hiç durmadan yorulmadan çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'DİNAMİK NÜFUS YAPIMIZI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ' 'Aile Yılı'na dikkati çeken Göktaş, "'Aile Yılı'nda bu şehrin insanlarına refah dolu bir gelecek sunmak için çalışmalarımıza hız vereceğiz. Aile değerlerimizi koruyacak, genç ve dinamik nüfus yapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Sosyal destek, eğitim ve danışmanlık programlarımızla ailelere destek olacağız. Doğum destekleriyle çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılım sağlamaları için yeni projeleri hayata geçireceğiz. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde büyümeleri için bakım hizmetlerini artıracağız. Gençlerimizin güçlü bir gelecek sunmak adına, yuva kurma yolunda Aile ve Gençlik Fonu'yla birlikte onların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 'GENÇLERİMİZ GÖNÜLLÜK BİLİNCİYLE YETİŞECEK' Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru sayına ilişkin bilgiler paylaşan ve merkezin Bayburt'a kazandırılmasında katkısı bulunanlara teşekkür eden Bakan Göktaş, "Bugün Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru sayımız, genç çiftlerimizin sayısı 50 bin 944 olmuştur. 2025 Aile Yılı'nda çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüm bu hizmetlerimizi ve daha fazlasıyla vatandaşlarımıza destek olmaya, onların yanında olmayı sürdüreceğiz. Burada sadece bir binanın açılışını yapmıyoruz aynı zamanda iyiliğin kapılarını da açıyoruz. Kızılay'ın şefkat elini Bayburt'un da daha güçlü bir şekilde uzanacağı bu yeni merkezi yardımlaşma kültürümüzü daha da pekiştirecek. Burada gençlerimiz gönüllülük bilinciyle yetişecek. Kadınlar ve çocuklar çeşitli desteklerden etkinliklerden faydalanacak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı sıcak bir çorba ve samimi bir tebessümle karşılanacak. Bunları inşallah Bayburtlu kardeşlerimizin gönüllü ve yüce gönülleriyle ve destekleriyle sürdürmeye Kızılay'ımız devam edecek" dedi. YILMAZ: MİLLETİN İYİLİK KÖPRÜSÜYÜZ