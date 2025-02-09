Kenan Yavuz Etnografya Müzesi karla kaplandı

Beşpınar köyünde yaşayan 72 yaşındaki Şafak Deniz ise son yılların en yoğun kar yağışını gördüklerini dile getirdi.

Envanterinde eski sosyal yaşamı anlatan araç gereçler, taş ve ahşabın buluştuğu mimari yapılarla Anadolu'nun güzelliklerini anlatan Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de yağış sonrası karla kaplandı.

Hafta içinde aralıklarla etkili olan yoğun yağışın ardından, kırsalda kar kalınlığı bir metreye kadar ulaştı.

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