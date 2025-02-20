Denizli'deki kaza, önceki gün saat 17.30 sıralarında Denizli-Manisa kara yolunun Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Denizli'de yapılacak Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere İzmir'den yola çıkan Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Besim G. yönetimindeki midibüs, kontrolden çıktı.

MİDİBÜS ARAZİYE YUVARLANDI DHA'daki habere göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yol kenarındaki araziye yuvarlandı. Yoldan geçen araçlardakiler, yaralıların çıkarılmasına yardım etti.

ZEYNEP ÖĞRETMEN VE NİSA CAN VERDİ Hayatını kaybeden öğretmen Zeynep Bozkurt. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt (64) ile öğrenci olan Nisa Yıldızer'in (15) yaşamını yitirdiğini tespit edildi. Yaralanan 26 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ Kazada yaşamını yitiren 1 çocuk annesi ve beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt ile Nisa Yıldızer'in cenazeleri Denizli'den İzmir'e getirildi. Nisa Yıldızer için dün ikindi vakti Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

AİLESİ, OKUL ARKADAŞLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU Törene Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı temsilen Okul Sporları Daire Başkanı İlhan Demir, Nisa'nın beden eğitimi öğretmeni annesi Gökçe Yıldızer ile eski hakem olan babası Korgün Yıldızer'in yanı sıra akrabaları ve arkadaşları katıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Törende Nisan'ın ailesi ve arkadaşları tabutun başında gözyaşı döktü. Yıldızer çifti, başlarını kızlarının tabutuna yaslayıp, dakikalarca ağladı. Kılınan namazın ardından Nisa'nın cenazesi Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AİLESİNİN TEK ÇOCUĞUYDU Ailenin tek çocuğu olan Nisa'nın basketbol ve ragbi oyuncusu olduğu da belirtildi. Yıldızer'in 4 gün sonra Muğla'nın Fethiye ilçesinde 23 Şubat'ta düzenlenecek ragbi grup şampiyonasına katılacağı öğrenildi.

"İKİ KEZ TAKLA ATTIK" Kazayı anlatan Gizem Yılmaz, "İki kez takla attık" dedi. Nisa'nın kaybettiği kazada otobüste bulunan arkadaşı Gizem Yılmaz ise kaza anını anlattı. Yılmaz, "Düz ilerlerken otobüs birden sola doğru gitti, uçtuk. İki kez takla attık. Sonrasını ben de hatırlamıyorum. Araçtan çıktım. Etrafıma baktığımda herkes kanlar içindeydi. Nisa'yı da otobüsü ittirip çıkardılar.

"KAZA OLACAĞI İÇİME DOĞDU" Üzerini kapatmışlardı, ezilmişti. Yol boyunca kaza tehlikesi atlatmadık. Otobüsün orta kısmında oturuyordum, yol boyunca Nisa'yla bakışıp, durduk. Kaza olacağı içime doğmuştu" dedi.