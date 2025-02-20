Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
İzmir'de, 40 yaşındaki M.Ş., boşanma aşamasındaki eşi 34 yaşındaki Fatma Şentürk'ü, konuşmak için bir araya geldikleri son buluşmada defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan katil koca hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi
İzmir'de olay, dün Aliağa ilçesinde Güzelhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce Aliağa'da yaşayan kardeşinin yanına yerleşen Fatma Şentürk (34), boşanma aşamasındaki eşi M.Ş. ile buluştu.
'UZAKLAŞTIRMA' KARARI ALDIRMIŞTIFatma Şentürk, 34 yaşında hayata veda etti.
DHA'daki habere göre hakkında uzaklaştırma kararı da bulunan M.Ş. ile Fatma Şentürk, otomobille Güzelhisar Mahallesi'ne gitti.
FATMA'YI DEFALARCA BIÇAKLADI
Boş bir arazi yakınında ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.Ş., Şentürk'ü çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, otomobille kaçtı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Ağır yaralanan Şentürk, kanlar içinde yere yığıldı. Şentürk'ü görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
KATİL ZANLISI ARANIYOR
Jandarma, kaçan M.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.