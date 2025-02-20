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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Van'da çığ düştü! Saniyelerle kurtuluş! | Son dakika haberleri

        Van'da çığ düştü! Saniyelerle kurtuluş!

        Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında facianın eşiğinden dönüldü. Olayda bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör ise son anda kurtuldu ve yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 10:34 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:00
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        Van'da çığ düştü! Saniyelerle kurtuluş!
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        Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatör son anda kurtuldu.

        DHA'nın haberine göre Başkale ilçesine 68 kilometre uzaklıktaki Sualtı Mahallesi'nin yolu bir hafta önce çığ düşmesi sonucu kapandı.

        Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. Yer yer 5 metre yüksekliğindeki kar kütleleri arasında güçlükle ilerleyen kar savurma makinesinin üzerine bir anda çığ düştü.

        İş makinesi kar altında kalırken, son anda kurtulan operatör, çığ sonrası yaşananları cep telefon kamerasına kaydetti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, çığ altındaki iş makinesini çıkartıp, yolu ulaşıma açtı.

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