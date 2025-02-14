KUDAKA'dan Bayburt'ta uygulanacak projelere 12 milyon lira destek

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Bayburt'ta iki projeye toplam 12 milyon 26 bin 647 lira destek verecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilecek "Bayburt Ekoköy-2" ile BAKSI Kültür Sanat Vakfının "Ehramdan Geleceğe Çağrı" projelerine ilişkin destek sözleşmesi imzalandı.

Valilik Salonunda düzenlenen törene, Vali Mustafa Eldivan, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Baksı Müzesi Kurucusu Hüsamettin Koçan ve ilgili kurumların projeden sorumlu personeli katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülecek "Bayburt Ekoköy-2" projesi ile ata tohumundan üretilecek sebze ve meyvelerin kurulacak pazar aracılığıyla tüketiciyle buluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında üreticilere 21 sera, 21 konteyner ve 2 bin metrekarelik alan tahsis edilecek.

BAKSI Kültür Sanat Vakfının "Ehramdan Geleceğe Çağrı" projesi kapsamında ise şehir merkezinde ehram dokuma atölyesi kurulacak.

İlk etapta 5 kişinin istihdam edileceği atölyede kadınlara dokuma ve tasarım eğitimi verilmesi ve ehramdan şal, şapka ve çanta gibi ürünler üretilmesi amaçlanıyor.

Maliyeti 15 milyon 626 bin 508 lira olan projelere KUDAKA tarafından 12 milyon 26 bin 647 lira destek sağlanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Eldivan, "KUDAKA tarafından desteklenecek iki projemiz de kentin ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak. Üretimi ve istihdamı artıracak bu projeler, ilimizin kalkınmasına büyük destek sağlayacak." ifadesini kullandı.