Bayburt'ta eğitime 1 gün daha ara verildi

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 21 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda bugün de eğitim-öğretime ara verildi.

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