Yiyecek bulmak için köye inen vaşak, köpeklerin saldırısına uğradı
BAYBURT'da yiyecek bulmak için köye inen vaşak, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
BAYBURT’da yiyecek bulmak için köye inen vaşak, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köylüler tarafından yaralı halde bulunan vaşak, Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kentte sert geçen kış, yabani hayatını olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde metrelerce yüksekliğe ulaşan karda yiyecek bulmakta zorlanan bir vaşak, merkeze bağlı Arslandede köyüne indi. Köyde başıboş köpeklerinde saldırısına uğrayan vaşak, yaralandı. Köyde yaralı ve bitkin halde bulunan vaşak için vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edilen yaralı hayvan, tedaviye alındı. Vaşak tedavisinin ardından yeninden doğaya salınacak.
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