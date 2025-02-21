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        Yiyecek bulmak için köye inen vaşak, köpeklerin saldırısına uğradı

        BAYBURT'da yiyecek bulmak için köye inen vaşak, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:39 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:45
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        Yiyecek bulmak için köye inen vaşak, köpeklerin saldırısına uğradı
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        BAYBURT’da yiyecek bulmak için köye inen vaşak, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köylüler tarafından yaralı halde bulunan vaşak, Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Kentte sert geçen kış, yabani hayatını olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde metrelerce yüksekliğe ulaşan karda yiyecek bulmakta zorlanan bir vaşak, merkeze bağlı Arslandede köyüne indi. Köyde başıboş köpeklerinde saldırısına uğrayan vaşak, yaralandı. Köyde yaralı ve bitkin halde bulunan vaşak için vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edilen yaralı hayvan, tedaviye alındı. Vaşak tedavisinin ardından yeninden doğaya salınacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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