Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı

        Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:48 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL

        Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Caddesi'nde devam etti.

        Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, burada yaptığı konuşmada, kentin işgalden kurtuluşunun 107. yılına ulaşmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Her milletin ve şehrin hafızası olduğuna işaret eden Memiş, "Geriye dönüp bakıldığında Allah'a sonsuz hamdediyoruz ki bu şehrin hafızasında hep iyilikler, güzellikler ve kahramanlıklar var. Bu şehrin evlatları bu millete ve vatana fedakarlığın lazım olduğu her an, her zaman diliminde yapılması gerekeni hakkıyla yerine getirmiştir." diye konuştu.

        Kurtuluş dönemi belediye başkanı Hafız Süleyman'ın şehit edilmesinin canlandırıldığı etkinlikte, halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu, resmi geçit töreni yapıldı.

        Kutlama programına Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Nedir bu vize eziyeti?
        Nedir bu vize eziyeti?
        Yarasalarda insanlara bulaşma riski taşıyan yeni tip koronavirüs keşfedildi
        Yarasalarda insanlara bulaşma riski taşıyan yeni tip koronavirüs keşfedildi
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı

        Benzer Haberler

        Yiyecek bulmak için köye inen vaşak, köpeklerin saldırısına uğradı
        Yiyecek bulmak için köye inen vaşak, köpeklerin saldırısına uğradı
        Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurta...
        Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurta...
        Bayburt'ta eğitime 1 gün daha ara verildi
        Bayburt'ta eğitime 1 gün daha ara verildi
        "Buzdan sal" ile karşı kıyıya geçip nehirde Eskimo usulü balık avlıyorlar
        "Buzdan sal" ile karşı kıyıya geçip nehirde Eskimo usulü balık avlıyorlar
        Bayburt ve Giresun'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Bayburt ve Giresun'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü
        Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü