Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Caddesi'nde devam etti.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, burada yaptığı konuşmada, kentin işgalden kurtuluşunun 107. yılına ulaşmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Her milletin ve şehrin hafızası olduğuna işaret eden Memiş, "Geriye dönüp bakıldığında Allah'a sonsuz hamdediyoruz ki bu şehrin hafızasında hep iyilikler, güzellikler ve kahramanlıklar var. Bu şehrin evlatları bu millete ve vatana fedakarlığın lazım olduğu her an, her zaman diliminde yapılması gerekeni hakkıyla yerine getirmiştir." diye konuştu.

Kurtuluş dönemi belediye başkanı Hafız Süleyman'ın şehit edilmesinin canlandırıldığı etkinlikte, halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu, resmi geçit töreni yapıldı.

Kutlama programına Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.