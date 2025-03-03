İBB'ye bağlı Medya A.Ş'de arama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait İstanbul Medya AŞ'de arama yapan ekipler bir bilgisayara el koydu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait İstanbul Medya A.Ş.'de arama yapan ekipler bir bilgisayara el koydu.
DHA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İBB Medya A.Ş. merkezine gelen polis ekipleri, suç delillerinin elde edilmesi amacıyla şirkette görevli bir çalışanın bilgisayarına el koydu.
Arama işlemini tamamlayan ekipler Medya A.Ş.'den ayrıldı.