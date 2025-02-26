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        Bayburt'ta Sırakayalar Şelalesi dondu

        Bayburt'ta her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan Sırakayalar Şelalesi buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 12:14 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:14
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        Bayburt'ta Sırakayalar Şelalesi dondu
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        Bayburt'ta her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan Sırakayalar Şelalesi buzla kaplandı.

        Şehir merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Sırakayalar köyünde bulunan şelale, doğa turizmi açısından bölgenin önemli merkezleri arasında yer alıyor.

        Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgedeki şelale dondu.

        Dere yatağının da buz tuttuğu bölgede seyrine doyumsuz görüntüler oluştu.

        Doğaseverler, bölgeye giderek buzla kaplanan şelaleyi fotoğrafladı.

        Her mevsim şelalenin bulunduğu bölgeyi ziyaret ettiğini belirten Ayşenur Avcı, özellikle kışın donan şelalenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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