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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!

        İstanbul'da, parkta alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastaneden, tedavisi bitmeden ayrılan S.Ö., Büyükçekmece'deki Atatürk Parkı'nda donarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:53 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:53
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        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
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        İstanbul'da, tüyler ürperten bir olay yaşandı. Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda, sabah saatlerinde parkta yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        AA'daki habere göre olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kimliği belirlenen S.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        HASTANEDEN AYRILIP PARKA GELMİŞ

        S.Ö.'nün, dün parkta alkol alarak rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı ancak tedavisi bitmeden hastaneden ayrıldığı da tespit edildi.

        DONARAK ÖLDÜĞÜ SAPTANDI

        Donarak öldüğü belirtilen S. Ö.'nün cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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