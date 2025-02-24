Bayburt'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Kentte yapılan operasyonda 7 düzensiz göçmenle göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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