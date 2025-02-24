Bayburt'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenler ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

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