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        Bayburt'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 13:51 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:51
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        Bayburt'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Kentte yapılan operasyonda 7 düzensiz göçmenle göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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