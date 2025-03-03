Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile barışın çok uzakta olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Zelenskiy'nin açıklamasına tepki geldi. Trump "Bu, Zelenskiy tarafından yapılmış en kötü açıklama." dedi.

Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu Zelenskiy tarafından yapılmış en kötü açıklama ve ABD buna daha fazla tahammül göstermeyecek. İşte bu benim söylediğim şey; ABD arkasında olduğu sürece bu adam barış istemez. Avrupa, Zelenskiy ile görüşmelerinde ABD olmadan bir şey yapamayacaklarını söyledi ki bu Rusya'ya karşı güç gösterisi için pek iyi olmadı. Ne düşünüyorlar?"